Москва, 31 октября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Традиционно доллару США принадлежит ключевая роль в расчетах международной торговли. На фоне действующих санкционных ограничений ряд стран начал выдвигать инициативы по избавлению от долларовой зависимости в международной торговле, заявил корреспонденту профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Miran Rijavec Доллары

«Постепенному отказу от доллара в расчетах между странами может способствовать практика развития преференциальных торговых соглашений между странами, заключаемых на двустороннем уровне.

В условиях антироссийских санкций международная торговля постепенно перестает быть многосторонней, и отдельные страны начинают заключать двусторонние соглашения с Россией в сфере торговли, как это было во времена СССР.

Если таких двусторонних соглашений между странами будет заключаться все больше, то роль Всемирной торговой организации (ВТО), а также доллара в международной торговле будет снижаться.

Например, расчеты России в торговле с Китаем юанями и рублями позволят обеим странам использовать эти валюты в качестве резервных и укреплять их позиции. С 2015 года наблюдается активное снижение долларовых расчетов в торговле между Россией и Китаем, доля которых во взаимной торговле стран уже ниже 50%.

Во многом реализация подобных инициатив возможна на основе запуска между развивающимися странами собственных механизмов трансграничных платежей — своеобразных альтернатив действующей системе SWIFT, которые в идеале могли бы стать единой платежной системой, например, на уровне стран БРИКС.

Хорошим начинанием в вопросе отказа от доллара может стать идея по созданию и развития единой цифровой валюты стран БРИКС. Отказ от долларовой зависимости в международной торговле следует начинать с ключевых экспортных товаров развивающихся стран, например, с нефти.

Вместе с тем, пока рано говорить о прекращении эпохи доллара, поскольку его привлекательность определяется не только использованием в качестве валюты международных расчетов, но и тем, что он продолжает существенно доминировать как средство тезаврации (накопления) для многих компаний и частных лиц во всем мире.

К тому же, в настоящее время повышение процентных ставок в США ведет к возврату потоков капитала, ранее направлявшихся в развивающиеся страны, обратно в США, и это укрепляет позиции доллара по отношению к валютам этих стран.

Ни одна валюта в мире пока не обладает теми уникальными характеристиками, которые присущи доллару, являющемуся универсальным инструментов обмена, расчетов и сбережений в мире, то есть международная роль доллара не подвергается сомнению в обозримой перспективе.

Попытки развивающихся стран быстро ослабить доллар означают, прежде всего, убытки для этих стран. Стоимость трансграничных транзакций для этих стран возрастет, привлечение капитала на мировых рынках, ориентированных на доллар, станет более дорогим, а конкурентоспособность компаний развивающихся стран на мировых рынках снизится, поскольку они будут испытывать дефицит долларового финансирования.

Поэтому обширное снижение роли доллара в международной торговле — задача долгосрочная, реализация которой возможна лишь путем прочных коалиций развивающихся стран, ориентированных на масштабное сотрудничество в валютно-финансовой сфере», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашения России и Турции по торговле в национальных валютах нужно исполнить. Это будущее мировой торговли, заявил Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

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