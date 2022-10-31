Москва, 31 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного наименования «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Бригада получит почётное наименование «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом», сказано в тексте документа. Впредь подразделение будет называться 232-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада.

Указ вступает в силу с 31 октября 2022 года.

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