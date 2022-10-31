Белград, 31 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Россия не собирается торговать Косово в обмен на Донбасс или какие-то другие территории. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 31 октября в интервью сербской газете «Политика».

Ruserbia.com Александр Боцан-Харченко

По его словам, заявления западных аналитиков о том, что Москва использует Косово как «разменную монету» в будущих переговорах о статусе Донбасса? «никак не связаны с реальностью».

«Не может быть речи о какой-то «торговле». Позиция России по Косово принципиальная и последовательная и не зависит от конъектуры. Мы выступаем за достижение долгосрочного, взаимоприемлемого решения со стороны Белграда и Приштины, в рамках международного права, на основании Резолюции 1244 СБ ООН. Такое решение должно соответствовать интересам Белграда и сербского народа, его должен одобрить СБ ООН. Мы продолжим тесную координацию с Белградом в целях защиты законных прав Сербии по отношению к ее автономному краю Косово и Метохия», — отметил Боцан-Харченко.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад спешит закрыть косовский вопрос для того, чтобы отнять у президента России Владимира Путина возможность ссылаться на «косовский прецедент».