Москва, , 13:57 — REGNUM Ноябрь в Центральной части России будет теплее климатической нормы на несколько градусов. Об этом в своём телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода ИА REGNUM

«Несмотря на прохладный старт ноября, заключительный месяц осени в Центральной России окажется на два-три градуса теплее, чем должно быть по климату. Причем во всех декадах ожидается положительное отклонение температуры от нормы. И только на стыке ноября и декабря показатели термометров неохотно вернутся в свое климатическое русло», — написал Тишковец.

По его словам, приход в эту часть России метеорологической зимы, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, «которое, как правило, происходит 10 ноября, будет отложено на 1-2 недели».

Тишковец также спрогнозировал недобор осадков в ноябре, который «может составить от 10 до 30% от всего месячного лимита небесной влаги»: «Таким образом, грядущий ноябрь-2022 будет относительно тёплым и сухим».