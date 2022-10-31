Париж, , 13:56 — REGNUM Премьер-министр Чада объявил об освобождении заложника франко-австралийского происхождения, передает BFM TV.

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Франко-австралийский заложник был похищен на востоке Чада, в районе, граничащем с Судане.

«Я только что узнал, что похищенный франко-австралийский заложник только что был найден и доставлен в безопасное место в добром здравии», — заявил премьер-министр Чада, поздравив «силы обороны и безопасности с этим быстрым и успешным действием».

Власти Чада объявили, что франко-австралиец был похищен, добавив, что власти «мобилизовали все силы безопасности и ресурсы, чтобы найти похитителей».

Ранее МИД Франции заявил, что «узнал о похищении одного из соотечественников в Чаде» и «связался с семьей, а также с властями Чада, чтобы добиться освобождения заложника».

Как сообщало ИА REGNUM, в четырех департаментах на северо-западе Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

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