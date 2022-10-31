Москва, 31 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. По итогам состоявшегося 31 октября XVIII съезда «Деловой России» председателем организации на новый трехлетний срок был избран Алексей Репик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации.

OpenClipart-Vectors Деловое взаимодействие

В голосовании приняли участие 258 делегатов, представляющих 82 региональных отделения.

«Мы отмечаем, что заметно изменилась степень восприятия бизнеса со стороны государства. Нас активно привлекают к вырабртке мер поддержки экономики — сейчас можно констатировать, что нас слышат и к нам прислушиваются», — отметил Алексей Репик в ходе своего выступления перед делегатами. Однако, по его словам, формирование позиций бизнеса носит преимущественно реактивный характер. «На следующий цикл «Деловая Россия» должна взять на вооружение задачу и необходимость работать с точки зрения максимальной проактивизации диалога с властью. Мы должны избегать ошибок, на самом раннем этапе предвидеть результат действий, которые осуществляются органами исполнительной власти. Уверен, что у нас это получится», — подчеркнул председатель «Деловой России» Алексей Репик.

В планах работы организации на три ближайших года Алексей Репик выделил ряд приоритетных треков. Это, в первую очередь, защита законных прав и интересов бизнеса в условиях действующих ограничений, интенсивная работа по структурной адаптации и перестройке предприятий: запуску производства критически важной импортозамещающей продукции, формированию новых логистических и кооперационных цепочек, выходу на новые рынки.

«Именно бизнес сталкивается с необходимостью оперативного решения этих задач на практике. Именно мы должны инициировать соответствующий инструментарий и меры господдержки», — подчеркнул он.

В рамках еще одного трека председатель «Деловой России» пообещал уделять более пристальное внимание развитию человеческого капитала. В частности, «Деловая Россия», запустившая осенью в своей структуре Молодежную палату, продолжит работу по поддержке молодых предпринимателей, а также по развитию кадрового потенциала.

Кроме того, на Съезде были переизбраны президент и координационный совет «Деловой России».

Напомним, «Деловая Россия» — общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний, которые добиваются лидирующих позиций в своих отраслях. Организация, основанная в 2001 году, объединяет более 7 тыс. бизнесменов. Общая численность сотрудников на предприятиях «Деловой России» — более 3 млн человек, а суммарная годовая выручка предприятий в 2021 году — порядка 5,3 трлн руб. «Деловая Россия» представлена в 85 субъектах РФ.