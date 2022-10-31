Москва, , 13:55 — REGNUM Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики бывш. УССР.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

На купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики.

Уничтожено более 110 военнослужащих киевского режима и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении противник тремя ротными тактическими группами пытался вести наступательные действия в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Все атаки противника отражены.

В ходе боевых действий российскими войсками уничтожено более 170 военнослужащих киевского режима, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

На Донецком направлении подразделения российской армии продолжали активные действия.

Штурмовыми подразделениями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 военнослужащих киевского режима, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай Херсонской области.

В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции.

Уничтожено свыше 70 военнослужащих киевского режима и наемников, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и одна германская самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Омельник, Преображенка, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области, Березнеговатое, Калуга, Червоный Яр, Мураховка Николаевской области, а также 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136-ти районах.

Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новая Каменка, Новоалександровка Херсонской области, Терны и кКолодези Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 киевских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная, Новониканоровка Луганской Народной Республики, Мечниково Харьковской области, Волноваха, Кирилловка, Никольское Донецкой Народной Республики и Казацкое Херсонской области.

Кроме того, перехвачены в воздухе четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также семь противорадиолокационных ракет «HARM» в районах населенных пунктов Новая Каховка и Антоновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2393 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6213 танков и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3540 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6920 единиц специальной военной автомобильной техники. м