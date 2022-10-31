Москва, 31 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Восемь пунктов управления ВСУ поражены за сутки российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Об этом 31 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Отмечается, что пункты управления ВСУ уничтожены в районах населённых пунктов Березнеговатое, Калуга, Червоный Яр, Мураховка Николаевской области, Омельник, Преображенка, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области.

Кроме того, в 136-ти районах поражены 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника противника.

Также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Терны и Колодези (ДНР), Новая Каменка, Новоалександровка Херсонской области.