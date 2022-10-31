Киров, , 13:53 — REGNUM В Оричевском районе на реке Вятка вблизи залива Черная ласка и поселка Разбойный Бор перевернулась моторная лодка «Неман-1», в которой находилось четыре человека. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Рыбаки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По предварительным данным, одному из пострадавших удалось выбраться на берег. Местонахождение еще троих мужчин неизвестно.

По данному факту проводится проверка соблюдения требований безопасности плавания на внутренних водных путях. В случае наличия оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, на реке Дон неделю назад в Ростовской области люди едва не погибли, когда сухогруз опрокинул лодку с рыбаками. Сухогруз «Суздаль» сбил надувную лодку, в которой сидели рыбаки с удочками. Когда судно максимально приблизилось, их выкинуло за борт. В результате происшествия никто не пострадал. Мужчинам помогли добраться до берега.

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