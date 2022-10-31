Киров, 31 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Оричевском районе на реке Вятка вблизи залива Черная ласка и поселка Разбойный Бор перевернулась моторная лодка «Неман-1», в которой находилось четыре человека. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рыбаки

По предварительным данным, одному из пострадавших удалось выбраться на берег. Местонахождение еще троих мужчин неизвестно.

По данному факту проводится проверка соблюдения требований безопасности плавания на внутренних водных путях. В случае наличия оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, на реке Дон неделю назад в Ростовской области люди едва не погибли, когда сухогруз опрокинул лодку с рыбаками. Сухогруз «Суздаль» сбил надувную лодку, в которой сидели рыбаки с удочками. Когда судно максимально приблизилось, их выкинуло за борт. В результате происшествия никто не пострадал. Мужчинам помогли добраться до берега.

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