Дубай, ОАЭ, , 13:53 — REGNUM Певица Алсу опубликовала фотографию из Дубая, на которой исполнительница запечатлена в повязанной на талии белой футболке. Снимок она разместила 30 октября на своей странице в соцсети.

Алсу Daniel Kruczynski

Как отметили некоторые пользователи, таким образом певица дала понять, что информация о её очередной беременности является лишь слухами. «Лучшие в Дубае!», — такими словами Алсу сопроводила публикацию.

Напомним, в августе 2016 года СМИ сообщили, что Алсу родила третьего ребёнка. Последний альбом «Я хочу одеться в белое» певица выпустила в декабре 2020 года.

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