Москва, 31 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы России 31 октября продолжили наносить удары по системам военного управления и энергетики на территории б. УССР, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

«Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики (на территории б. УССР)», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что цели ударов были достигнуты, все назначенные объекты поражены.