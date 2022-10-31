Буй, Костромская область, 31 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое попали в больницу после аварии, случившейся 31 октября на трассе «Кострома — Буй». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Группа «Подслушано Буй» Место аварий

Двойное ДТП произошло на 97 километре дороги в Буйском районе в 11 часов 30 минут. Водитель легкового автомобиля вёз двух пассажиров — мужчину и женщину. Он не справился с управлением и съехал в кювет.

После этого пассажирка автомобиля выбежала на проезжую часть, чтобы попросить помощи у других водителей. В это время по трассе двигался «МАЗ» под управлением 19-летнего водителя. Он попытался уйти от столкновения с человеком и съехал в кювет рядом с первым автомобилем, но всё равно грузовик задел женщину. От полученных травм она скончалась. Двух пассажиров легкового автомобиля госпитализировали.