Пекин, , 13:52 — REGNUM Китай запустил на орбиту модуль космической лаборатории «Мэнтянь», что привело к завершению строительства национальной космической станции «Тяньгун», сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Предполагается, что новая комбинация модулей сформируется после выполнения ряда тщательно продуманных задач, включая стыковку и последующее корректировку на орбите. Ракета-носитель «Чанчжэн-5B Y4», на борту которой находился «Мэнтянь», стартовала с космодрома Вэньчан на побережье южной островной провинции Хайнань в 15:37 по пекинскому времени, сообщает Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA).

Примерно через восемь минут «Мэнтянь» отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. CMSA объявила запуск полностью успешным. Это 25-й полет с тех пор, как в 1992 году была утверждена и начата пилотируемая космическая программа страны.

Превращение Тяньгуна в национальную космическую лабораторию с тремя модулями знаменует собой важную веху в усилиях Китая по продвижению своей пилотируемой космической программы, на которые ушло 30 лет.