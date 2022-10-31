Николаев, Украина, 31 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Бойцы сводной казачьей бригады «Дон» препятствуют усилению вражеского гарнизона на острове Первомайский в Николаевской области неподалёку от Очакова. Об этом военкору Владу Андрице сообщил комбриг сводной казачьей бригады «Дон» имени Архистратига Михаила Алексей Кондратьев.

Skwrz.ru Казачий отряд «Дон»

«Усиление огневой мощи резко ограничит деятельность Вооружённых сил РФ на нашем участке фронта и создаст предпосылки к высадке десанта. Не допустим, будем стоять здесь насмерть, если потребуется», — сказал Кондратьев.

По позициям ВСУ казаки-добровольцы отработали из миномётов и артиллерии.