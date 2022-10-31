Сеул, , 13:49 — REGNUM Представители Южной Кореи и Польши подписали соглашение о совместном продвижении плана строительства атомной электростанции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что южнокорейская государственная компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) и польская частная энергетическая компания ZE PAK подписали письмо о намерениях, в котором содержится призыв к совместной работе над планом развития АЭС в Понтнуве (~240 км к западу от Варшавы).

Известно, что соглашение было заключено через несколько дней после того, как власти Польши выбрали американскую компанию Westinghouse для строительства своей первой АЭС.

Представители министерства промышленности Южной Кореи и министерства государственного имущества Польши также подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий активную поддержку проекта и активизацию двустороннего сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Ранее глава Южной Кореи Юн Сок Ёль обещал стимулировать развитие атомной энергетики, изменив политику предыдущей администрации по поэтапному отказу от атомной энергетики. Он также поставил цель экспортировать десять ядерных реакторов к 2030 году.