Москва, 31 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Использование Киевом своих портов и гражданских судов для атак на Россию является веской причиной для нанесения по ним военных ударов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Турция и ООН проверяют суда, но на выходе из Черного моря. В данном случае мы явно сталкиваемся с ситуацией, когда торговое судно вскоре после выхода из гражданского порта используется в военных целях. В связи с этим и судно, и порт по нормам международного права становятся военными и могут быть законными целями для Вооруженных сил России», — сказал Миронов.

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«На самом деле у киевского режима и его западных спонсоров сохраняется возможность для нанесения новых ударов по российским объектам», — указал депутат.

В этой ситуации Миронов видит только два варианта: либо самим наносить удары по этим целям, либо блокировать порты киевского режима и тщательно проверять каждое судно на предмет наличия военных грузов.