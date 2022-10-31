Алчевск, ЛНР, 31 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. После удара киевских войск по гостинице в Алчевске Луганской Народной Республики под завалами находятся мирные жители. Об этом 31 октября сообщил полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв.

Система залпового огня HIMARS

Он рассказал, что под завалами здания гостиницы «Металлург» в Алчевске находятся мирные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли ракетный удар по городу Алчевск в ЛНР. В 5:33 боевики выпустили по городу две ракеты из американской РСЗО HIMARS.