Ижевск, 31 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Новую партию дополнительного снаряжения отвезли в военную часть, где находятся мобилизованные мужчины из Удмуртии. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Александр Бречалов.

пресс-служба правительства Удмуртии Проводы мобилизованных в Удмуртии

В состав груза входят рюкзаки, балаклавы, теплые спальные мешки и сапоги, коврики, медикаменты, телефоны, техника для оргработы.

По словам главы региона, военнослужащие сейчас на занятиях, проходят боевое слаживание, проходят тактическую и огневую подготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Бречалов заявил, что Удмуртии выполнила задачи в рамках частичной мобилизации. «Но еще раз оговорюсь: в настоящий момент. Пока никаких документов, регламентирующих дальнейшую работу, у нас нет», — уточнил глава республики.

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