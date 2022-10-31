31 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Цинь Шихуан, , 19:08 — REGNUM На платформе «Гуанча» в китайском сегменте сети Интернет появилась публикация Международного дискуссионного клуба «Валдай», заседание которого завершилось недавно в России и привлекло внимание международного сообщества благодаря ряду ярких заявлений президента России Владимира Путина и ряда других деятелей.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Доклад «Мир без сверхдержав» вызвал бурное обсуждение китайских пользователей платформы, которые попытались осмыслить место России и Китая в этом новом мире многополярности, который Россия хочет построить. Но не все считают, что отсутствие гегемонии в принципе возможно. И не все считают, что Китай может претендовать на роль мирового лидера.

«Теоретически Китай должен стать следующей страной, которая возьмет на себя руководство международными делами». Неважно, сколько раз китайцы будут говорить, что мы в этом не заинтересованы, но иностранцы просто не верят в это. Невозможно себе представить, что в Китае, который считается авторитарной страной, подавляющее большинство китайцев согласно с тем, что международные дела должны обсуждаться всеми. Но те страны, которые считают себя свободными странами, чувствуют, что у руля должен быть и будет «повелитель»! Что это показывает? Я думаю, что это разоблачение истинных мыслей в подсознании каждого. В этом разница между истинной демократией и ложной демократией! Потому что, хотя эти лжедемократы кричали о демократии и свободе, они были завоевателями», — считает mfk111.

«На самом деле, Россия хочет, чтобы Китай выступил вперед с собственным знаменем, стал старшим братом и ослабил давление на Россию всего Запада. В конце концов, это российский аналитический центр, и, конечно, он говорит об интересах России. Дело не в том, что мы, китайцы, не хотим быть старшими братьями, но мы недостаточно богаты, мы недостаточно велики, и нам все еще нужно время, чтобы продолжать развиваться. Когда мы станем в несколько раз сильнее хулигана… мы станем старшим братом и поведем всех вместе богатеть и построить сообщество с общим будущим для человечества. Богатей и оставайся в тени», — заявил пользователь Мэйди Яован.

Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Kremlin.ru

Некоторые пользователи отметили, что после того, как Китай достигнет определенного уровня развития, некоторых внешних проблем ему избежать не удастся. Но уже сейчас, пока Китай еще не обладает достаточной мощью, США используют Китай в качестве противника, которого необходимо одолеть, чтобы сдержать его мощь. Поэтому если история потребует от Китая стать во главе мирового процесса, то ему придется это сделать.

«Стране или нации требуется много времени, чтобы сформировать устойчивый образ мышления (или это также можно назвать социальной психологией). Точно так же требуется много времени, чтобы изменить его, чтобы сформировать новый образ мышления. Российские аналитические центры сказали многое, но их анализ и описание системы международного управления не может быть отделен от мышления имперской системы. Судя по философии диалектического материализма, миром в конечном счете руководит страна или группа стран с сильной всеобъемлющей национальной властью, но им не обязательно должна руководить гегемония (империя)», — считает пользователь guan_16 033 290 281 785.

«Не стоит недооценивать амбиции России. Я думаю, Россия унаследовала их от бывшего Советского Союза. Хотя ее национальная мощь уже не так сильна, как раньше, этого достаточно, чтобы называться квазисверхдержавой. Россия сохранила режим Асада в Сирии и приобрела новую территорию в 90 000 квадратных километров на [территории бывшей УССР]… Соединенные Штаты либо выиграют, либо проиграют, либо с позором уйдут. А Китай всегда настаивал на том, чтобы не доминировать и не экспортировать свои ценности. В рамках ШОС Россия привлекла Индию, чтобы уравновесить влияние Китая и выступить в качестве арбитра и посредника», — добавил guan_16 033 290 281 785.

По его мнению, Россия осознанно держит нужный ей ритм спецоперации, и если киевский режим использует 150% своей силы, то Россия не более 30-50% своего потенциала. При этом конфликт с НАТО сразу же подразумевает применение ядерного оружия, на что Россия готова пойти. Китай же не обладает сходным с Россией ядерным потенциалом, а обычная военная мощь не способна обеспечить ему победу. И финансовая мощь в этом не поможет. Поэтому Китай — это пока только «кандидат» на сверхдержаву.

Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» на полевой позиции Stat.mil.ru

Однако пользователь Мирное развитие и возрождение уверен, что конфликт с киевским режимом наоборот продемонстрировал недостаточность мощи России, а также опустил ее авторитет в мире.

«Судя по переведенным статьям, российские ученые используют выражения и привычки мышления европейских и американских ученых. Они не задумывались об огромном влиянии распада Советского Союза на будущее России, страны и нации с точки зрения самой России. Как переломить эту пассивную ситуацию. Большое количество китайцев никогда не забывало о своих бывших территориях… Они не забыли позор, перенесенный их предками. Будущие поколения готовы смыть его. Это действительно достойно уважения, в отличие от этих претенциозных ученых. Этот комплект риторики коренится в Европе и Соединенных Штатах, прямо скажем», — считает oldoffice.

По его мнению, китайские ученые берут вдохновение именно в китайских ценностях единства для того, чтобы разрешать противоречия, и этот путь опоры на национальные ценности и историю привел к тому, что из себя представляет Китай сегодня с его населением и экономической мощью. Когда в прошлом китайским ученым приходилось публиковаться на Западе, они тоже переняли «нелепый западный тон», как и нынешние российские ученые.