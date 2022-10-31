Симферополь, , 13:45 — REGNUM Поручение национализировать в Крыму имущество ряда организаций и физических лиц, которые связаны с террористическим режимом Киева, дал глава региона Сергей Аксенов. Он сообщил об этом 31 октября в своём телеграм-канале

Сергей Аксенов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом», — написал он в своём сообщении.

Также Аксенов уточнил, что 1 ноября им будет подписано и направлено в госсовет региона соответствующее решение и добавил, что враги России в Крыму зарабатывать не будут, что является принципиальной позицией властей республики.

Кроме того, глава Крыма указал, что в собственность региона перейдёт имущество ООО «РусЛайн Ко», бахчисарайского комбината «Стройиндустрия» и судостроительного завода «Залив».

При этом он подчеркнул, что в трудовых коллективах указанных предприятий не планируется сокращений за возможным исключением уполномоченных представителей акционеров, выполнявших волю своих руководителей из Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проект бюджета Республики Крым на 2023 год сформирован с дефицитом в 8 млрд рублей, при этом доходы и расходы по сравнению с 2022 годом значительно вырастут.