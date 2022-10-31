Салехард, 31 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Салехарде 31 октября прошли похороны погибшего на территории бывш. УССР рядового контрактной службы Евгения Яптика. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации Салехарда.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Прощание с Евгением Яптиком

Старший наводчик минометного взвода мотострелкового батальона рядовой Евгений Яптик погиб при выполнении боевых задач. Уроженец посёлка Новый Порт, выпускник Ямальского многопрофильного колледжа, открытый и честный парень пошёл служить по контракту в самом начале спецоперации.

С героем простились родные, близкие, педагоги, знакомые Евгения Яптика. Вечная память и вечная слава герою!