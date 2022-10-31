Калуга, , 13:50 — REGNUM Детский отдых и оздоровление детей в 2022 году были организованы для 87 тысяч детей Калужской области. На эти цели из областного бюджета было направлено 202 млн рублей, что на 4% выше уровня 2021 года. В приоритете традиционно являлась поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом 31 октября заявил на заседании правительства региона заместитель министра образования и науки области Денис Зубов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Более 200 млн рублей направили на летний отдых детей в Калужской области Министерство образования и науки Калужской области

Детская оздоровительная кампания на территории области проходила в 22 загородных оздоровительных учреждениях, в них отдохнули 14 тыс. 830 детей (в 2021 году — 13 тыс. 677 детей). В 302 учреждениях с дневным пребыванием было занято более 18 тыс. детей (в 2021 году — 16 тыс. детей). Более 52 тыс. детей были охвачены малозатратными формами отдыха — побывали в туристических походах, на экскурсиях. За пределами области, в том числе на оздоровительных базах Черного и Азовского морей, отдохнуло 597 детей. По путевкам, предоставленным постоянным комитетом Союзного государства для детей и подростков, проживающих в районах области, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 450 детей были направлены на отдых и оздоровление в санатории Белоруссии и России. Традиционно для победителей областных, всероссийских, международных конкурсов и олимпиад были организованы профильные смены в международных детских центрах «Артек» и «Орленок», где отдохнуло 136 детей. В рамках соглашения между правительством Калужской области и всероссийского детского центра «Орленок» дополнительно было приобретено 197 путевок для отдыха на побережье Черного моря.

С марта 2022 года на территории области работают пункты временного размещения граждан на базах восьми организаций отдыха детей и оздоровления, в которых в том числе размещались дети, прибывшие с территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и территорий бывш. УССР. Для них был организован отдых и оздоровление в летний период. Помимо этого летом в спортивно-оздоровительном центре «Дружба» в Малоярославце отдохнули 463 ребенка в возрасте от семи до 17 лет из Первомайского района Луганской Народной Республики. По информации минобрнауки области, в ходе опроса родителей уровень удовлетворенности составил 89,56%, что говорит о высоком качестве организации отдыха детей в регионе.

Положительно оценив результаты оздоровительной кампании 2022 года, губернатор Владислав Шапша поручил региональному министерству образования и науки в будущем учесть потребности семей, представители которых в настоящее время находятся в зоне специальной военной операции — военнослужащих, добровольцев, мобилизованных жителей Калужской области.

«Мы должны предусмотреть специальную программу по организации отдыха 2023 года для детей участников специальной военной операции» — отметил Владислава Шапша.

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