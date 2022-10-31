Варшава, , 13:41 — REGNUM В Польше зафиксирован рекордный уровень инфляции. Об этом 31 октября сообщает Главное статистическое управление страны (GUS).

Инфляция

По данным статистического ведомства, в сентябре уровень инфляции составил 17,2% по сравнению с ценами сентября 2021 года. Этот показатель оказался близок к рекордным результатам 1997 года, когда уровень инфляции составил 17,8%.

Однако в октябре 2022 года Польша пережила новый рост инфляции до 17,9%, что стало рекордным значением за 25 лет.

Отмечается, что сильнее всего подорожали продовольствие и топливо.