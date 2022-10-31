Москва, 31 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Ситуация с «зерновой сделкой» оказывает негативное влияние на энергетическую и продовольственную безопасность в Южной Европе и Западной Азии, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

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«С учетом того, что данные России обещания по зерновому соглашению так и остались на бумаге, в текущей ситуации проигравшими остаются слаборазвитые страны третьего мира.

Ранее достигнутые договоренности по сделке не исполнены. Вполне логично, что Россия приостановила сделку.

Для вывоза российского зерна необходимо создать наиболее благоприятные возможности. До конца текущего года российские экспортеры в состоянии поставить на международные рынки до 30 млн тонн зерновых.

С учётом рекордного урожая объем экспорта в следующем году может достичь 50 млн тонн. Цифры рекордные и такой впечатляющий трафик теперь будет вне контроля Брюсселя и Вашингтона.

Ранее почти 65% поставленного в рамках соглашения зерна ушло в страны Западной Европы. О бедных странах в рамках реализации задачи, как видим, почти и не думали. С конца октября биржевые цены на пшеницу подскочили на 5%.

Запад продолжает игнорировать интересы России по поставке зерна и удобрений на мировые рынки. Геоэкономический клубок окончательно запутан, сытнее от этого африканские страны не будут», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, план по движению 16 судов 31 октября в рамках черноморской зерновой инициативы был согласован Турцией, Киевом и ООН.

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