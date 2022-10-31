Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали молодую женщину, несколько месяцев совершавшую сексуальное насилие над своим трёхлетним сыном, сообщили 31 октября в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 24-летняя жительница Невского района Петербурга в сентябре–октябре 2022 года в квартире одного из домов на улице Седова неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении своего трехлетнего сына.

Женщине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

«Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве добавив, что ребенок помещен в социальное детское учреждение.

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.