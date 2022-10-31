Донецк, 31 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Горловку и Макеевку, сообщили 31 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:27 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский, Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; 12:33 — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:57 боевики ВСУ обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибра 152 мм. 13:15 киевские каратели вновь обстреляли Макеевку (Червоногвардейский р-н), выпустив три снаряда калибра 152 мм.