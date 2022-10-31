Астана, , 13:35 — REGNUM В Казахстане в следующем году будет введён туристический взнос для иностранцев. Об этом 31 октября сообщает портал Zakon. kz.

Туристы staand

«Туристский взнос для иностранцев взимается с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах», — говорится в обнародованном постановлении правительства, которое начнёт действовать с января 2023 года.

Размер взноса не должен превышать 5% от общей стоимости проживания. Ставку устанавливают местные исполнительные органы.

По предварительным данным, максимальный сбор с иностранцев планируется брать в Астане, Конаеве Алма-Атинской области и Рудном Кустанайской области. В Карабалыкском районе Кустанайской области планируется установить взнос в размере 1%. В ряде областей могут установить ставку 0%.