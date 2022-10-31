Уфа, , 13:38 — REGNUM Детей участников спецоперации на территории б. УССР обеспечат бесплатным питанием в школах Башкирии. Соответствующий постановление правительства региона опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Школьное питание Екатеринбург.рф

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Согласно документу, детям участников спецоперации — ученикам школ с пятый по 11 классы будут предоставлять бесплатное питание.

Для обеспечения горячим питанием, родителям школьника нужно написать соответствующее заявление, а также представить справку, подтверждающую отнесение одного из родителей к категории участников СВО.

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