Париж, , 13:35 — REGNUM В четырех департаментах на северо-западе Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Метеорологическая служба Франции предупреждает о порывах ветра в 100 км/ч. Дожди ожидаются на западе, особенно в регионе Бретань.

Ожидаются сильные штормы со скоростью до 100-120 км/ч на северо-западном побережье и от 80 до 100 км/ч на суше. Население этих департаментов призывают сохранять бдительность, и следовать рекомендациям по безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с трагедией в Сеуле.

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