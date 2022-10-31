Симферополь, 31 октября 2022, 13:34 — REGNUM Перечень предприятий, подлежащих национализации, опубликовал глава Республики Крым Сергей Аксёнов 31 октября в своём телеграм-канале.
Глава Крыма подчеркнул, что сокращений на данных предприятиях не планируется, однако уполномоченные представители киевских акционеров и руководителей будут уволены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма анонсировали национализацию объектов, в том числе предприятий, которые принадлежат недружественным государствам и их гражданам.