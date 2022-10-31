Симферополь, , 13:34 — REGNUM Перечень предприятий, подлежащих национализации, опубликовал глава Республики Крым Сергей Аксёнов 31 октября в своём телеграм-канале.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Конкретный перечень объектов, подлежащих национализации, составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии. В собственность Республики Крым переходит имущество ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «Новацентр К», ООО «Модуль ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив», — уточнил Аксёнов.

«Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в Госсовет республики», — уточнил Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что сокращений на данных предприятиях не планируется, однако уполномоченные представители киевских акционеров и руководителей будут уволены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма анонсировали национализацию объектов, в том числе предприятий, которые принадлежат недружественным государствам и их гражданам.