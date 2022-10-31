Ярославль, , 13:40 — REGNUM Шесть школьников Ярославской области получили по одному миллиону рублей за победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.

Большая перемена ИА REGNUM

Всего в конкурсе приняли участие 1500 старшеклассников, в их числе было 32 ярославца.

«Шесть школьников региона победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Финалисты получат по миллиону рублей. Серьёзная награда за серьёзный труд», — отметил в соцсетях губернатор Михаил Евраев.

Пятеро победителей — из ярославского лицея № 86: Яромир Актанов, Валерия Зелинская, Кирилл Ковальчук, Егор Курчевский и Диана Седнева. Шестая призёрша — Анастасия Зайцева — учится в гимназии № 2 Ярославля. Кроме денег школьники получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Ещё две ярославские школьницы победили в категории «Обучающиеся 9 — 10-х классов». Анастасия Гуськова и Дарья Королева получат по 200 тысяч рублей, которые смогут направить на саморазвитие. Обе девочки также учатся в лицее № 86.

Отметим, две школы региона вошли в число 30 лучших: лицей № 86 подготовил больше всего победителей, а Гаютинская школа Пошехонского района стала первой сельской школой в федеральном рейтинге. Оба учреждения получат по два миллиона рублей. Куда пойдут средства — будут решать финалисты.

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