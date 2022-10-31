Ярославль, 31 октября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Шесть школьников Ярославской области получили по одному миллиону рублей за победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.

ИА REGNUM Большая перемена

Всего в конкурсе приняли участие 1500 старшеклассников, в их числе было 32 ярославца.

«Шесть школьников региона победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Финалисты получат по миллиону рублей. Серьёзная награда за серьёзный труд», — отметил в соцсетях губернатор Михаил Евраев.

Пятеро победителей — из ярославского лицея № 86: Яромир Актанов, Валерия Зелинская, Кирилл Ковальчук, Егор Курчевский и Диана Седнева. Шестая призёрша — Анастасия Зайцева — учится в гимназии № 2 Ярославля. Кроме денег школьники получат дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Ещё две ярославские школьницы победили в категории «Обучающиеся 9 — 10-х классов». Анастасия Гуськова и Дарья Королева получат по 200 тысяч рублей, которые смогут направить на саморазвитие. Обе девочки также учатся в лицее № 86.

Отметим, две школы региона вошли в число 30 лучших: лицей № 86 подготовил больше всего победителей, а Гаютинская школа Пошехонского района стала первой сельской школой в федеральном рейтинге. Оба учреждения получат по два миллиона рублей. Куда пойдут средства — будут решать финалисты.