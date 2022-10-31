Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Трое взрослых и подросток оказались в больнице после лобового столкновения с участием автомобиля такси в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили 31 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП с такси (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

ДТП произошло 30 октября в 22:40 мск на регулируемом перекрестке проспекта Маршала Блюхера и Пискаревского проспекта. По предварительной версии, 39-летний водитель такси Volkswagen Polo, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Tiguan под управлением 32-летнего жителя Челябинской области.

«В результате ДТП водители автомобилей и двое пассажиров, 35 и 15 лет в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в больницу», — добавили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.