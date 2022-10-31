Бердянск, Запорожская область, 31 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. После подключения Бердянска к российской газотранспортной системе и подачи в город газа, в нём вновь зажгли Вечный огонь на мемориальном комплексе. Об этом 31 октября сообщает городская администрация в своём телеграм-канале.

Donland.ru Вечный огонь

«С возобновлением подачи газа в Бердянске снова зажгли Вечный огонь на мемориальном комплексе. И не просто зажгли, а отремонтировали все газовые конструкции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Вечный огонь в Бердянске был потушен в 2021 году из-за подорожания газа на захваченной режимом Киева территории б. УССР и вместо него была сделана инсталляция.

Кроме того, подчёркивается, что после воссоединения Бердянска с Россией и начала подачи газа было принято решение убрать инсталляцию и снова зажечь живой огонь памяти в честь подвига и героизма павших во время Великой Отечественной войны воинов Красной армии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Томске 31 октября торжественно открыли Аллею памяти в честь бойцов 96-й Гвардейской Иловайской стрелковой дивизии, защищавших Донбасс в годы Великой Отечественной войны.