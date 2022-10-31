Лондон, , 13:30 — REGNUM Лондон давно уже действует, как враг России, и ответные меры должны вырабатываться и согласовываться заранее, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 31 октября, комментируя заявление российского посольства в Великобритании.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ТАСС сообщил, что в заявлении посольства сказано: Россия проработает практические меры в связи с ролью Великобритании «в теракте в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов».

« Лучше бы наше посольство в Лондоне ничего не заявляло, чем объявлять, по сути дела, что плана противодействия враждебной России политике Великобритании не существует. Что значит «Россия проработает практические меры в связи с ролью Великобритании в произошедшем 29 октября теракте в Севастополе»? Нам что, не было известно, что англичане активно воюют с нами на территории бывшей УССР? Разве сложно было предположить, что эта их деятельность будет становиться всё более агрессивной?