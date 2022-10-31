Лондон, 31 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Лондон давно уже действует, как враг России, и ответные меры должны вырабатываться и согласовываться заранее, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 31 октября, комментируя заявление российского посольства в Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Ранее ТАСС сообщил, что в заявлении посольства сказано: Россия проработает практические меры в связи с ролью Великобритании «в теракте в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов».

«Лучше бы наше посольство в Лондоне ничего не заявляло, чем объявлять, по сути дела, что плана противодействия враждебной России политике Великобритании не существует. Что значит «Россия проработает практические меры в связи с ролью Великобритании в произошедшем 29 октября теракте в Севастополе»? Нам что, не было известно, что англичане активно воюют с нами на территории бывшей УССР? Разве сложно было предположить, что эта их деятельность будет становиться всё более агрессивной?

Скрывает британская разведка тот факт, что делится с ВСУ оперативными разведывательными данными или не скрывает, это второй вопрос; главное, что делится и делится давно. И вооружения Лондон Киеву поставляет, и военнослужащих готовит. Враг, одним словом. Меры против него в ответ на каждый следующий его шаг, который, по-хорошему, нашим соответствующим ведомствам следует предвидеть, должны быть заранее выработаны и согласованы. Они должны включаться автоматически. А наши дипломаты говорят, что, получив от англичан то, что мы получили в Севастополе (какой же это теракт — это настоящая военная операция!), «практические меры» мы только «проработаем». Вспоминается печальная шутка: «Обещали помочь и ещё пообещаем!». Так и в данном случае: обещали, что разработаем меры, и ещё разработаем!» — отметил Михаил Демурин.