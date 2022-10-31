Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Почти 80% американских граждан считают, что ситуация в США вышла «из-под контроля», сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Выборы в США (сс) Phil Roeder

Как показал опрос общественного мнения, проведенный CBS News и YouGov poll, с такой постановкой вопроса согласны 79% опрошенных, не согласились — 21%.

Согласно опросу, на вопрос, как они относятся к состоянию США сегодня, 73% респондентов ответили, что дела в стране идут плохо, а 36% опрошенных сказали, что дела идут хорошо.

Что касается политических партий, то 48% зарегистрированных респондентов-демократов считают, что дела в стране идут хорошо, в то время как с этим согласны 12% зарегистрированных республиканцев и 18% независимых.

Что касается президента Байдена, то 56% респондентов не одобряют работу, которую он выполняет на посту президента, а 44% опрошенных одобряют.