Москва, , 13:29 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») на примере своего телеграм-канала рассказал о том, как справиться с попытками взлома своего канала.

Телеграм Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мамкины хакеры снова пытаются взломать мой телеграм. Алгоритм очень простой: создают секретный чат, отправляют туда сообщение от имени службы поддержки и фишинговую ссылку, чтобы выманить код авторизации. Если к аккаунту не подключена двухфакторная аутентификация, этого будет достаточно для успешного взлома», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

В этой связи он призвал подписчиков быть внимательными и осторожными.

«Такие чаты сразу нужно блокировать, и никогда не ходить по подозрительным ссылкам. Обратите внимание, как она выглядит: сначала вроде как официальный адрес telegram.⁣org, но поскольку за ним идет символ @, переход случится по адресу telegram⁣-security⁣.com, зарегистрированный в 2021 году в Японии и, конечно, не имеющий к Telegram никакого отношения», — добавил парламентарий.