Киев, , 13:26 — REGNUM На территории бывш. УССР в результате ударов повреждено 18 различных объектов, сообщил 31 октября премьер киевского режима Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Kmu.gov.ua

Он рассказал, что на территории бывш. УССР было повреждено 18 объектов, расположенных в десяти регионах. В основном выведены из строя объекты энергетики. В результате обесточены сотни населённых пунктов в семи областях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в городе остаются без света 350 тыс. квартир. Не поступает водоснабжение 80% потребителей.