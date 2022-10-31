Киев, 31 октября 2022, 13:26 — REGNUM На территории бывш. УССР в результате ударов повреждено 18 различных объектов, сообщил 31 октября премьер киевского режима Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Kmu.gov.ua

Он рассказал, что на территории бывш. УССР было повреждено 18 объектов, расположенных в десяти регионах. В основном выведены из строя объекты энергетики. В результате обесточены сотни населённых пунктов в семи областях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в городе остаются без света 350 тыс. квартир. Не поступает водоснабжение 80% потребителей.