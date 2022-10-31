Стокгольм, 31 октября 2022, 13:29 — REGNUM 31 октября литр дизельного топлива в Швеции стоит на 30 эре (0,027 доллара США) больше, чем сутками ранее. Об этом пишет газета Aftonbladet.
Увеличение означает, что цена теперь составляет 27,87 крон (2,53 доллара США) за литр, в соответствии со средней ценой на заправочных станциях.
Цена на бензин не меняется, а остается на уровне 21,04 шведских крон (1,91 доллара США) за литр.
На прошлой неделе представители правительства Швеции и Шведские демократы объявили, что средняя цена на топливо снизится на 1 крону за литр. Согласно законопроекту, это произойдет с 1 января 2023 г.
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