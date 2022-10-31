Стокгольм, , 13:29 — REGNUM 31 октября литр дизельного топлива в Швеции стоит на 30 эре (0,027 доллара США) больше, чем сутками ранее. Об этом пишет газета Aftonbladet.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Увеличение означает, что цена теперь составляет 27,87 крон (2,53 доллара США) за литр, в соответствии со средней ценой на заправочных станциях.

Цена на бензин не меняется, а остается на уровне 21,04 шведских крон (1,91 доллара США) за литр.

На прошлой неделе представители правительства Швеции и Шведские демократы объявили, что средняя цена на топливо снизится на 1 крону за литр. Согласно законопроекту, это произойдет с 1 января 2023 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр финансов Швеции: «Мы входим в состояние рецессии»