Архангельск, , 14:55 — REGNUM В Архангельск 30 октября из экспедиции по Северному морскому пути вернулось научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». Судно в ходе рейса до Чукотки преодолело шесть арктических морей. Об этом сообщил Алексей Бараков, замруководителя Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС).

«Михаил Сомов» на Северной Двине Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«Все задачи выполнены. В этом году была задержка по погоде немного, в районе Певека задержались. Пришлось штормоваться, циклоны там проходили, нас это немного задержало. В связи со сложной метеообстановкой пришлось дольше поработать на востоке: станции «Айон», Певек, «Валькаркай», Остров Врангеля. Погода не позволяла работать вертолётами. Если резюмировать, погода нас задержала дня на четыре от плана», — цитирует ТАСС Алексея Баракова.

В ходе экспедиции «Михаил Сомов» произвёл доставку грузов на труднодоступные гидрометеорологические станции Северного, Чукотского и Якутского УГМС. Судно доставило топливо, стройматериал, расходные аэрологические материалы, а также смену полярников. Специалисты Северного УГМС провели техническое обслуживание вычислительной техники, обновление программных средств, метеорологического оборудования, энергетики и связи на станциях по маршруту следования.

Отмечается, что научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» преодолело Белое, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское моря и море Лаптевых.

Кроме того, океанологи провели инспекцию морских станций, а также на острове Русский была установлена новая автоматическая метеорологическая станция. Помимо этого, на станции имени Ушакова на острове Голомянном был установлен новый измерительный прибор для оценки направления и скорости ветра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, исследователями в ходе рейса экспедиции «Арктический плавучий университет-2022» на островах архипелага Земля Франца-Иосифа был выполнен ряд полевых геологических исследований. Специалисты Арктического научного центра при участии сотрудников особо охраняемой природной территории проводили работы на островах Греэм-Белл, Земля Вильчека, Хейса, Алджера и Матильды архипелага Земля Франца-Иосифа.

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