Кострома, 31 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Костроме завершились почти все работы по благоустройству 36 дворов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела благоустройства администрации города Ярослав Морозов.

https://gradkostroma.ru Двор, благоустроенный в рамках нацпроекта в Костроме

Приведением общественных территорий в порядок занимались четыре подрядчика — ивановский «Дормострой» (17 дворов), «Независимая строительная компания» (5 дворов), костромской «Дорстрой-44» (6 дворов) и филиал ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго». Энергетики впервые принимали участие в благоустройстве, они взяли на себя 8 территорий. По условиям контрактов работы должны были завершиться до 31 октября.

«Практически все работы по дворам выполнены, замечаний к качеству асфальтирования, игровому оборудованию у нас не возникло. Единственное — в нескольких дворах не успели поставить в общей сложности 13 скамеек. Подрядчики сообщили, что их поставщики не смогли вовремя привезти их. Они обещают установить их на этой неделе. Разумеется, подрядчикам будут выписаны штрафы», — пояснил Морозов.

В большинстве дворов провели полный комплекс работ — асфальтирование, устройство парковок, скамеек, урн, детского и спортивного оборудования. Отметим, что администрация собирала заявки на благоустройство дворов в рамках нацпроекта в два этапа: в 2017 году поступило 318 заявок, в 2020 — 248. За это время привести в порядок получилось 271 территорию. В случае, если позволят финансы, остальные 47 заявок с 2017 года будут отработаны уже в 2023 году. Точный список территорий станет известен в ноябре.