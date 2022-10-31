Смоленск, , 13:23 — REGNUM Всем мобилизованным жителям Смоленской области единовременно будет выплачено по 100 тысяч рублей, об этом 31 октября в телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Островский.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский Пресс-служба администрации Смоленской области

«Единовременная выплата будет предоставляться гражданам, постоянно проживающим на территории региона и призванным на военную службу по мобилизации в Смоленской области. Для ее получения не потребуется дополнительных заявлений, сумма поступит на счёт мобилизованного автоматически. Справки в военкомате будут сформированы в течение 15 дней, после чего специалисты профильного департамента в максимально короткие сроки проведут сверку данных и произведут выплаты», — написал Островский.

Он уточнил, что решение о сумме выплаты для региона непростое, поскольку возможности бюджета региона ограничены. Изначально рассматривался варианты ограничения суммы выплат 50 тыс. руб., однако в итоге решили найти резервы и выплатить по 100 тысяч.

«Это тяжело для нас финансово, но ради людей, которые ушли с оружием в руках защищать Донбасс и, в конечном итоге, всю Россию, думаю, такое решение — единственно верное и правильное. Это наша обязанность», — подчеркнул Островский.

Кроме того, глава региона поручил проработать вопрос прохождения реабилитации в санатории «Дугино» тех, кто возвращается из зоны проведения СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября было объявлено о завершении мобилизационных мероприятий в России.