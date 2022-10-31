Кишинёв, , 13:23 — REGNUM Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 31 октября резко отреагировал на заявление мэра Кишинёва Иона Чебана о нецелесообразности экономить электроэнергию за счет уличного освещения.

Андрей Спыну Midr.gov.md

«Мэр Ион Чебан, решив отказаться от экономии электроэнергии, показывает своё низкопоклонство перед чужой страной и ещё раз доказывает, что он готов предать нашу страну», — написал Спыну.

Он заявил, что для страны важна экономия «каждого киловатта». Вице-премьер подчеркнул, что на прошлой неделе общими усилиями удалось значительно снизить потребление электроэнергии.

Напомним, на прошлой неделе в Кишинёве начали выключать электричество на час позже, чем темнело. 31 октября Чебан сообщил, что в день экономия составляет 15 тыс. леев (менее 48 тыс. рублей), что ничтожно мало для города с миллионным населением. Между тем без освещения возникают дополнительные риски для пешеходов и автомобилистов.

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