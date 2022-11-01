Москва, , 11:00 — REGNUM Российский агропромышленный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность страны. Предприятия в сфере АПК являются главными работодателями в сельской местности. Правительством разработан и внедрен целый набор мер поддержки отрасли сельского хозяйства. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», курируемого Минэкономразвития, Министерство сельского хозяйства РФ выдает гранты на поддержку фермеров «Агростартап».

"По состоянию на 25 октября более 1 300 крестьянских (фермерских) хозяйств получили грантовую поддержку по «Агростартапу» в объеме более 3,5 млрд рублей. Фермерским хозяйствам доступны несколько видов финансовых грантов: 3 млн рублей — на все виды деятельности; 5 млн рублей — на разведение крупного рогатого скота и дополнительно1 млн рублей при условии, что грантополучатель вносит часть средств гранта в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является. Получить грант можно один раз и освоить его нужно за 18 месяцев,» — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Кроме того, в рамках нацпроекта предпринимателям из отрасли АПК выдаются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственными потребительскими кооперативами сельскохозяйственной продукции, крупного рогатогоскота, имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции; финансирование части затрат, связанных с осуществлением деятельности центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. В этом году на мероприятия по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации направлено более 5,5 млрд рублей.

Помимо грантов «Агростартап» и субсидий для предпринимателей в сфере сельского хозяйства в региональных центрах «Мой бизнес» регулярно проводятся обучающие семинары и предоставляются региональные меры поддержки, а также услуги для бизнеса — такие как продвижение, разработка бизнес-плана, создание франшизы и многие другие. Региональный опыт поддержки фермеров показывает высокую востребованность и эффективность данных мер.

Московская область

В Орехово-Зуеве успешно работает крестьянское (фермерское) хозяйство «ЯНИН». С 2019 года компания производит молоко, молочные продукты, мясо и мясные полуфабрикаты. В том же году появилась собственная ферма, закупили нетелей Джерсейской породы, которые были привезены из Дании. В настоящее время в КФХ «ЯНИН» производится продукция под брендом «Сварог». Компания развивается в том числе при помощи мер государственной поддержки. В 2019 году КФХ «Янин» стал победителем конкурса лучших предприятий и предпринимательских проектов в номинации «Стартап 2019», получал услуги по программе Центра «Мой бизнес» Московской области (популяризация продукции), пользовался инжиниринговыми услугами. Ежегодно принимает участие в профильных выставках.

Еще один подмосковный предприниматель ИП Меметов Арсен Артурович из Раменского занимается разведением птицы с последующей ее продажей конечному потребителю. Планирует расширение бизнеса до мини-фермы с увеличением ассортимента производимой продукции (утки, гуси, цесарки, несушки бройлер). Позиционирует свою продукцию как экологичнуюнаивысшего качества. При поддержке подмосковного центра «Мой бизнес» предприниматель открыл ИП и получил грант для молодых предпринимателей.

Максим Кузякин из Дмитрова — владелец агрокомпании «Веселый агроном» получил в подмосковном центре «Мой бизнес» субсидию на приобретение оборудования. Начинал свое производство с 15 соток и мотоблока, а сейчас выращивает салат на 120 га, владеет небольшим парком сельскохозяйственной техники и тепличным комплексомдля производства рассады в 3000 кв.м.

Краснодарский край

Александра Исмаилова в Краснодарском крае развивает бизнес в сфере органического земледелия. Компания Александры специализируется на феромонных ловушках, обеспечивающих безопасное ведение сельского хозяйства, как для работников агропромышленности, так и растениеводства.

«У меня была идея, но я не понимала, как ее реализовать. В «Школе молодого предпринимателя» центра «Мой бизнес» мне помогли запустить проект, сделать первые продажи, выйти на рынок. В моей компании трудятся несколько сотрудников, все научные специалисты», — поделилась Александра Исмаилова.

Программа «Школа молодого предпринимателя», реализуемая в Краснодарском центре «Мой бизнес» включает диагностический отбор для определения участников в категории «начинающий» и «продвинутый» предприниматель, образовательный курс в онлайни офлайн форматах для каждой категории участников, практические мастер-классыдля формирования бизнес-проекта, отраслевые сессии с экспертами для разбора сложного материала, подготовку и защиту бизнес-проектов на конкурсе, индивидуальную работу с наставниками, а также возможность претендовать на финансирование на льготных условиях. Принять участие могут жители региона в возрасте от 18 до 35 лет.

Калининградская область

В Калининградской области агростартапы могут получить у государства на безвозмездной основе до 5 млн рублей на развитие своего хозяйства, или до 6 млн рублей, если хозяйство состоит в кооперативе.

Финансовая поддержка предоставляется на условиях софинансирования. Фермер должен определиться, сколько денег ему необходимо на создание и развитие хозяйства: не более 90% от этойсуммы предоставит государство и не менее 10% фермеру придётсявложить собственных средств.

Грант предоставляется на конкурсной основе. Претенденту на грант нужно представить бизнес-план (проект создания и развития) своего хозяйства.

В 2022 году в центре «Мой бизнес» Калининградской области грантовую поддержку «Агростартап» получили 13 заявителей на сумму 42 505 900 руб.

Индивидуальный предприниматель Пахомова Елена Александровна — одна из получателей гранта «Агростартап». Ее направление деятельности — развитие козоводства молочного направления, козы альпийской породы. Сумма гранта составила3 млн рублей. На средства гранта приобретен доильный зал для коз 1×6с фиксированными стойлами для организации производства козьего молока.

«У нас в области мало кто занимается конкретно козьим молоком, больше коровьим. Знакомые фермеры подсказали о гранте, я решила, что это хорошая возможность. На участке 5,77 га построили здание в 400 кв.м. На деньги с гранта купила оборудование для дойки коз. Уже видно, что уменьшилось время на сбор молока. Хотела бы сказать спасибо центру «Мой бизнес» Калининградской области за то, что помогли получить грант», — рассказала Елена Пахомова.

Индивидуальный предприниматель Карапитян Сергей Аветисович тоже получил грант «Агростартап» в 2022 году. Его направление — выращивание плодовых ягодных культур (клубника). Сумма также составила 3 млн рублей. На средства гранта приобретен грузовой автомобильный транспорт «Газель» с рефрижераторным фургоном.

«Я давно присматривал участок для выращивания клубники, нашел очень неприхотливый сорт для нашего морского климата. На деньги с гранта купил газель для перевозки, сразу появилось несколько дополнительных точек продаж, куда сам напрямую привожу товар» — поделился Сергей Карапитян.

Калужская область

В Калужской области тоже активно развита поддержка компаний и самозанятых в сфере сельского хозяйства.

Милана Чигаева из Бабынинского района зарегистрировалась как самозанятая в 2021 году и получила 100 тысяч рублей на развитие своего личного подсобного хозяйства (ЛПХ) — на эти средства приобрела корову с теленком. Центр «Мой бизнес» Калужской области помог составить бизнес-план для заключения контракта с управлением социальной защиты — это материальная помощь, которая предоставляется государством гражданину или семье, доход которых составляет ниже прожиточного минимума. Договор при этом заключается между таким гражданином (семьей) и местными властями. Сейчас Милана планирует подать заявку на грант по программе поддержки «Агростартап». Растущий бизнес нуждается в новой технике.

В Калужской области планируют запустить еще одну меру поддержки для получателей поддержки по социальному контракту — после успешного окончания действия соцконтракта они могут рассчитывать на дополнительную поддержку «Займись делом» — получение льготного займа. На текущий момент данная мера находится на согласовании.

За прошлый год калужский центр «Мой бизнес» помог подготовить 587 бизнес-планов, за неполный 2022 год — 915. Из них 50% самозанятых, 50% ИП около 60% начинают дело впервые, у 40% есть опыт. Причем каждый десятый получатель услуги возвращается в центр «Мой бизнес» Калужской области за тем или иным видом дополнительной помощиили консультацией.

В сентябре 2022 года Минсельхоз России подвел итоги конкурсного отбора получателей грантов «Агротуризм» на 2023 год. Победителями стали 73 проекта. В том числе два из Калужской области. Это фермерские хозяйства «Экоферма Джерси» с проектом «История в Богимово» и КФХ «Закирьянов» с проектом «ЭкопаркМилятино». Средства гранта фермеры смогут направить на развитие бизнеса, строительство домиков для гостей, благоустройство территории, закупку оборудования.

Красноярский край

Предприниматель из Красноярского края Вячеслав Жулаев (ООО «Грасс») благодаря мерам поддержки и центру «Мой бизнес» запустил сеть заготовительных пунктов SiberiaOrganic, которая тиражируется в крае по франшизе. У всех пунктов единый стандарт работы: налажены переработка, хранение и сбыт дикоросов. Каждый заготпункт оснащен холодильником, приемочным пунктом, сортировочным столоми т.д. Такое оснащение позволит принимать у населения собранную дикоросную продукцию, проводить ее первичную обработку и отправлять в сортировочный центр для отправки в крупные торговые сети и сервисы по доставке еды. Существует 2 бизнес-решения, исходя из стартовых условий и опыта предпринимателя. Затраты предпринимателя на открытие составляют от 50 до 200 тыс. рублей.

Франшизу заготпунктов SiberiaOrganic приобрели 9 предпринимателей из поселков в разных районах края, что стимулирует экономику этих территорий.

Франчайзи, руководитель ООО «Игинское» Виталий Малеев:

«Мы планируем расширение, как в части ассортимента, так и в части модернизации оборудования. В будущем планируем принимать не только грибы и овощи, но и ягоды. То, что люди будут сдавать в заготпункты, регулируется отдельным законом, поэтому налоги с такого дохода платить не нужно. То есть все собранное можно удобно и быстро сдать в нашем пункте, а не ждать покупателя, скажем так, на стихийном рынке».

В этом году у жителей региона принимали грибы (лисички), некоторые франчайзи еще и так называемый борщевой набор (лук, морковь, свекла, картофель). В будущем планируется собирать у населения 12 видов сибирских дикоросов.

Центр «Мой бизнес» Красноярского края оказал проекту поддержку по следующим направлениям: разработка франшизы, маркетинговые услуги, популяризация продукции, поиск партнеров за рубежом. Такие меры поддержки в центре в 2021—2022 годах всего получили около 100 предпринимателей Красноярского края.