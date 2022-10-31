Ульяновск, 31 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Японская компания по производству шин Bridgestone приступила к процедуре продажи бизнеса в России, но сохранит персонал для обеспечения работы предприятия на территории Ульяновской области. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор Алексей Русских по итогам встречи с руководством предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

Глава региона заявил, что на встрече «получил ряд социальных гарантий для коллектива», состоящего почти из 1 тыс. жителей Ульяновской области. В связи с этим «первостепенным является сохранение рабочих мест» на заводе.

«В первую очередь подняли вопрос о судьбе людей. Компания сохранит персонал для обеспечения работы предприятия на территории Ульяновской области. Ускорение сделки станет важнейшим фактором для возобновления производства продукции в нашем регионе», — написал Алексей Русских.

По его словам, процедура продажи бизнеса замёт несколько месяцев, в течение которых работникам сохранят зарплату и льготы до передачи завода новому собственнику.

Напомним, что японский концерн Bridgestone производит автомобильные шины. Завод в Ульяновске был построен в сентябре 2016 года. Производство было приостановлено в марте 2022 года в условиях санкционного давления, при этом персонал завода сохранён, и сотрудникам оказывается поддержка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Ульяновской области заявляли, что для работы по импортозамещению создаётся центр субконтрактации. На него возложат функции по кооперации с производителями на территории России.

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