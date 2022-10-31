Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM За минувшую неделю Ростовская область получила партию коров из Австрии. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии 31 октября.

Корова Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По информации ведомства, с 20 по 30 октября в пункте ветеринарного оформления «Егорлыкский» при ввозе на территорию Ростовской области оформлено 66 голов крупного рогатого скота. Животные, проходящие акклиматизацию на Дону, прибыли из Австрии. Перед отправкой в Россию они прошли карантин.

Крупный рогатый скот был выпущен с предприятий, которые включены в список организаций, имеющих право на поставку животных на территорию России.