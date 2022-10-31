Курган, , 13:18 — REGNUM В Курганской области идут ремонтные работы на восьми мостах и путепроводах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Кировский мост в Кургане Пресс-служба горадминистрации Кургана

Четыре моста ремонтируются в Кургане, три — в Шадринске и ещё один на региональной трассе в Мокроусовском округе.

«Идёт работа по мосту у Щигров в Мокроусовском округе. Выделили ещё 27,4 млн на ремонт двух мостов через старицу реки Исеть на дороге Мостовское — Духовка в Шатровском округе», — сообщил глава региона Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Оба моста полностью демонтируют, и на их месте начнётся устройство металлических опор, пролётных строений, дорожных плит, барьерного ограждения. На время ремонта будет обустроен временный объезд. Завершить работы по реконструкции этих двух мостов планируется до ноября 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане 30 октября на Некрасовском путепроводе полностью открыли движение.

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