Санкт-Петербург, 31 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Водитель иномарки пробил ограждение и пытался подъехать к стоянке самолета в международном аэропорту «Пулково» в Петербурге, в результате чего по решению суда оказался в СИЗО, сообщили 31 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты 2»

Инцидент произошел вечером 28 октября на территории международного аэропорта. Кирилл Селезнев, находясь на привокзальной площади центрального пассажирского термина «Пулково» за рулем автомобиля Opel Astra, пробил периметровое ограждение аэропорта, и, проехав в зону транспортной безопасности, выехал к стоянке воздушного судна №151 аэропорта.

«Чем грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу, а также причинил ООО «ВВСС» материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей», — указали в ОПС.

По данному факту было возбуждено уголовные дела по п. в ч.1 ст.213 (Хулиганство), ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Селезнев был задержан в тот же день, а 31 октября предстал перед судом по ходатайству следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Несмотря на то, что адвокат мужчины просил избрать более мягкую меру пресечения, поскольку его подзащитный не судим, работает, социально адаптирован, имеет на иждивении нетрудоспособную мать, которой он оказывает материальную помощь, Московский районный суд ходатайство следствия удовлетворил и заключил горожанина под стражу до 27 декабря 2022 года.